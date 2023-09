L'Europa League ricorda Budapest sui social: la reazione dei tifosi della Roma

ROMA - Nel giorno in cui prende il via l'Europa League la Uefa ha ricordato sui social l'epilogo della stagione passata , postando un video con la premiazione del Siviglia dopo la finale vinta a Budapest ai rigori contro la Roma , di nuovo ai nastri di partenza della competizione insieme all'Atalanta.

Roma, tifosi scatenati per un post dell'Uefa

Un ricordo, quello 'rispolverato' dall'Uefa, che ha scatenato la reazione dei tifosi giallorossi con il post inondato di commenti, a dimostrazione di come la ferita della 'Puskas Arena' non si sia ancora rimarginata. Se il club andaluso ha ringraziato con l'emoji di un cuore, tantissime sono state le immagini di Taylor e del fallo di mano in area del sivigliano Fernando (non sanzionato con il rigore dall'arbitro inglese) pubblicate dai sostenitori romanisti tra i commenti. E se tanti non trattengono la rabbia, c'è chi usa l'ironia rinominando la competizione 'Taylor Cup'.