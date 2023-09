La reazione di Mourinho dopo l'infortunio di Renato Sanches: cosa è successo in tribuna

TIRASPOL (MOLDAVIA) - Per Renato Sanches la stagione è iniziata nel peggiore dei modi. Prima l'infortunio in allenamento a fine agosto che gli ha fatto saltare le sfide con Verona e Milan, poi il rientro in campo con l'Empoli ma solo per 45'. Mourinho l'ha gestito e preservato, ma contro lo Sheriff in Europa League il portoghese s'è fermato di nuovo: problema fisico al 28' e cambio obbligato (al suo posto Paredes). Le prossime ore diranno di più sull'entità dell'infortunio, che sembra di natura muscolare. L'ex Psg è stato schierato titolare ma dopo neanche mezzora ha chiesto il cambio dopo essersi avvicinato alla panchina e aver parlato con lo staff medico.