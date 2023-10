Marsiglia-Brighton 2-2: De Zerbi e Gattuso di nuovo faccia a faccia dopo le scintille del passato

Al Velodrome di Marsiglia finisce 2-2 il derby...italiano. L'OM di Gennaro Gattuso si fa rimontare il doppio vantaggio dal Brighton di Roberto De Zerbi nella seconda giornata del girone B di Europa League. I francesi di Ringhio (subentrato da pochi giorni all'esonerato Marcelino) piazzano un 1-2 micidiale tra il 19' e il 20' del primo tempo grazie alle reti di Chancel Mbemba e dell'ex Roma Jordan Veretout . Nella ripresa la reazione degli inglesi che accorciano al 9' con Pascal Gross e al 43' pareggiano con un rigore realizzato da Joao Pedro per il 2-2 finale. In classifica Olympique a quota 2, Brighton che si porta a 1.

Il precedente tra Gattuso e De Zerbi

Sette anni dopo sono quindi di nuovo tornati ad affrontarsi De Zerbi e Gattuso. Nel 2016 la loro prima volta metteva in palio un posto in serie B, oggi c'è l'Europa in palio. Un rapporto non sempre sereno, quello tra i due, caratterizzato da una rivalità nata proprio nella finale tra Foggia e Pisa con quel faccia a faccia nato nel secondo tempo della gara di ritorno decisiva, quando dalla tribuna volò una bottiglietta vuota che centrò in testa l’allora tecnico del club toscano. Ne seguì un parapiglia, con un duro scontro verbale tra i due allenatori che quasi vennero alle mani.