Probabili formazioni Sturm Graz-Atalanta: Gasperini lancia Koopmeiners

La probabile formazione di Ilzer

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Lavalée, Prass; Kiteishvili; Jatta, Sarkaria. Allenatore: Ilzer.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-3): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman. Allenatore: Gasperini



Gasperini ritrova Koopmeiners e lo schiera nel tridente d'attacco

Perso Palomino per circa un mese (lesione di grado intermedio del muscolo semitendinoso della coscia sinistra), Gasperini ritrova Koopmeiners: l'olandese potrebbe scendere in campo dal primo minuto nel tridente formato da Lookman e Scamacca. A centrocampo difficile privarsi di un Ederson in formato big, in porta tornerà invece Musso dopo il turnover con Carnesecchi. Lo Sturm Graz va invece verso il 4-3-1-2, modulo spesso utilizzato da Ilzer.

