Roma-Slavia Praga, coroegrafia vietata ai tifosi cechi: il motivo

ROMA - Coreografia vietata ai circa 4mila tifosi dello Slavia Praga attesi all'Olimpico per la sfida di Europa League contro la Roma in programma oggi (26 ottobre, ore 21) e che mette in palio la vetta del Gruppo G.

Coreografia vietata ai tifosi dello Slavia: il motivo

A spiegarlo sono stati gli stessi sostenitori cechi: "Avevamo preparato una coreografia con la scritta 'Ave Slavia' - si legge in un comunicato del tifo organizzato del club di Praga -, l’abbiamo preparata per mesi ma le forze dell'ordine pensavano che deridesse Giulio Cesare. Non era il nostro intento ed è una decisione assurda". Una decisione che non sembra essere andata giù ai tifosi dello Slavia, a quanto pare intenzionati a introdurre comunque la coreografia allo stadio per mostrarla sugli spalti dell'Olimpico.

La posizione dei tifosi della Roma

Nel frattempo sulla vicenda sono intervenuti anche i tifosi della Roma, con i gruppi della Curva Sud che sui social hanno voluto "far sapere alla Questura di Roma che non si ritengono assolutamente offesi dalla coreografia dei tifosi dello Slavia Praga, che peraltro già conoscono".