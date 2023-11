Probabili formazioni Slavia Praga-Roma: Lukaku-Belotti in attacco

PRAGA (REPUBBLICA CECA) - La Roma scende in campo contro lo Slavia Praga per la 4ª giornata della fase a gironi del gruppo G di Europa League : all'Eden Arena di Praga, il calcio d'inizio è fissato alle 18:45.

La probabile formazione di Trpisovský

SLAVIA PRAGA (3-5-2): Mandous; Holes, Ogbu, Vlcek; Tomic, Dorley, Wallem, Zafeiris, Provod; Chytil, Van Buren. Allenatore: Trpisovský .

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, N'Dicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku. Allenatore: Mourinho.

Mourinho col portiere di coppa. In attacco spazio a Belotti

Contro lo Slavia, in porta torna Svilar. Scelte invece obbligate in difesa per Mourinho: con Mancini, Llorente e Ndicka. A destra Celik, mentre a sinistra ballottaggio El Shaarawy-Zalewski. In mezzo al campo il trio Cristante, Paredes, Bove. Davanti la coppia Lukaku-Belotti.

