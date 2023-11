Atalanta-Sturm Graz, dove vederla in tv

Atalanta-Sturm Graz: orari e canali

La gara tra Atalanta e Sturm Graz è in programma alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo e sarà visibile su Tv8, Sky e Dazn.

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in diretta TV

Atalanta-Sturm Graz sarà visibile in diretta tv su Tv8, Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà disposnibile sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (252).

Dove vedere Atalanta-Sturm Graz in streaming

La partita Atalanta-Sturm Graz sarà visibile in streaming accedendo alle app Sky-Go, Now e Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

Atalanta-Sturm Graz in diretta: la cronaca

L'unico precedente incontro dell'Atalanta contro una squadra austriaca è stato il pareggio 2-2 contro lo Sturm Graz nella terza giornata della fase a gironi di questa edizione di Europa League. In tutte le competizioni europee, l’unica vittoria dello Sturm Graz in 13 tentativi contro squadre italiane è stata un successo per 1-0 in trasferta contro la Lazio nella Coppa UEFA 2002/03 (6N, 6P). Qui le probabili formazioni

