Europa League, Atalanta-Sturm Graz 1-0: Gasperini già qualificato

BERGAMO - L'Atalanta batte lo Sturm Graz nella quarta giornata di Europa League. Al Gewiss Stadium decide la rete di Djimsiti nella ripresa che regala i tre punti a Gasperini , ora in testa al Gruppo D e già qualificato alla prossima fase. I nerazzurri si trovano ora a +3 sullo Sporting , per centrare l'obiettivo ottavi diretti .

Poche emozioni nel primo tempo

Dopo il pareggio per 2-2 in Austria, l'Atalanta ospita lo Sturm Graz per la quarta giornata del Gruppo D di Europa League. Gasperini si affida a Scamacca davanti, supportato da Lookman e da Koopmeiners. Il primo tempo al Gewiss Stadium regala, però, poche emozioni: le due squadre si studiano e il gioco è molto spezzettato dai falli e dai fischi dell'arbitro. L'unica occasione è per Toloi, che riceve da Ederson e manda di poco sopra la traversa. Le squadre tornano negli spogliatoi sullo 0-0.

Djimsiti decisivo, Gasperini qualificato

L'Atalanta riparte decisamente più aggressiva, con Lookman che sfiora il palo rasoterra dopo neanche un minuto di gioco. Poco dopo, al 50', nasce l'azione del vantaggio. Da calcio d'angolo Toloi riceve palla e calcia contro Affengruber, il pallone si alza e diventa buono per Djimsiti che risolve il caos in area con un tiro di prima intenzione che sblocca la gara. I nerazzurri non si accontentano e spignono per il raddoppio: ancora Lookman è pericoloso ma viene murato, poi al 70' Pasalic ha un'occasione incredibile a due passi dalla porta ma calcia fuori. Continua a spingere l'Atalanta, con Pasalic che si divora un altro gol da due passi nel finale, mentre lo Sturm Graz non riesce a reagire: si chiude così la partita, con la vittoria per 1-0 di Gasperini.