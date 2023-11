Europa League, le designazioni arbitrali di Roma e Atalanta

NYON (Svizzera) - L’Uefa ha reso note le designazioni arbitrali per quanto riguarda l prossime sfide di Europa League. Nella quinta giornata della fase a gironi, saranno impegnate Atalanta e Roma. Giovedì 30 novrmbre, alle 18.45, per il gruppo D della fase a gironi la squadra di Gasperini affronterà Bergamo i portoghesi dello Sporting Lisbona, la gara sarà diretta dall'inglese Michael Oliver che avrà come assistenti i connazionali Stuart Burt e Daniel Cook e il quarto uomo Andrew Madley. Alla Var l'inglese Stuart Attwell e lo spagnolo Carlos del Cerro Grande.