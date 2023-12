Clamoroso, annullato il 3-3 del Rennes per una regola che nessuno ricordava

Il Rennes di Matic non è arrivato primo nel suo girone di Europa League perché ha perso in modo assurdo la partita contro il Villarreal . Il gol del 3-3 dei francesi è stato annullato dal Var per una regola che si applica non solo ai calci di rigore ma anche alle punizioni dirette.

Il gol annullato al Rennes

La partita è arrivata fino all'11' minuto di recupero oltre il 90', e il Rennes ha avuto la chance del pari con una punizione dal limite. Se ne è incaricato Le Fée, che ha colpito in pieno la traversa. La palla però è tornata proprio sui piedi di Le Fée, l'azione è proseguita e poi il Rennes ha segnato il 3-3. Ok per l'arbitro, non per il Var: c'è una regola che vieta a un giocatore che ha colpito il palo su punizione (la traversa in questo caso) di toccare di nuovo il pallone per primo. Ecco perché il direttore di gara è stato costretto a invalidare la rete.