Sorteggi Playoff Europa League: dove vederli in tv, orario, regole Roma, Milan

Sorteggi Playoff, dove vederli in tv

Il sorteggio per quanto riguarda gli accoppiamenti dell’Europa League verrà trasmesso diretta su Sky Sport e in streaming su Dazn, Now, e Sky Go.

Sorteggi Playoff, l’orario

Il sorteggio per i Playoff di Europa League sarà visibile in diretta tv a partire dalle ore 13.00.

Sorteggi Playoff, il regolamento

Le otto squadre classificatesi al secondo posto nella fase a gironi di Europa League verranno accoppiate alle terze classificate dei gironi di Champions League. Nel sorteggio vige il criterio della territorialità, quindi la Roma non potrà incontrare il Milan. Lo spareggio dei Playoff si disputerà con gare di andata e ritorno: la prima sfida è prevista il 15 febbraio, il ritorno - sette giorni dopo - è in programma il 22 febbraio.