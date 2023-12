Milan-Rennes, playoff Europa League: quando si gioca? Date andata e ritorno, dove vederla in tv

ROMA - Avversaria francese per il Milan , che è 'retrocesso' in Europa League dopo aver chiuso al terzo posto il gruppo di Champions League e dovrà sfidare il Rennes nel doppio spareggio per qualificarsi agli ottavi di finale (dove sono già approdate le prime classificate dei vari gironi della seconda competizione europea). Questo il verdetto del sorteggio andato in scena a Nyon , con la squadra di Stefano Pioli che giocherà la prima sfida in casa e la seconda in trasferta.

Milan-Rennes, le date di andata e ritorno

L'andata della doppia sfida tra Milan e Rennes è prevista per giovedì 15 febbraio 2024 allo stadio Meazza di Milano, mentre il ritorno si disputerà giovedì 22 febbraio al Roazhon Park. È stata abolita la cosiddetta regola dei gol in trasferta: in caso di parità dopo 180 minuti si andrà ai tempi supplementari, indipendentemente dal numero di gol segnati in casa e in trasferta da ciascuna squadra; se dopo i successivi 30 minuti le squadre sono ancora in parità, si andrà ai calci di rigore.

Milan-Rennes, dove vedere le due sfide in tv e streaming

Sarà possibile seguire le due sfide tra Milan e Rennes in diretta tv su Sky. Le due partite saranno inoltre trasmesse in diretta streaming su Sky Go, Now e Dazn. La vincente approderà agli ottavi di Europa League (con il sorteggio degli accoppiamenti in programma venerdì 23 febbraio 2024), mentre la squadra sconfitta uscirà dalle competizioni europee di questa stagione.

Europa League, il calendario dagli ottavi alla finale

Questo il calendario dell'Europa League dagli ottavi alla finale, in programma all'Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda:

Ottavi di finale: 7 e 14 marzo 2024

Quarti di finale: 11 e18 aprile 2024

Semifinali: 2 e 9 maggio 2024

Finale: 29 maggio 2024.