Feyenoord-Roma, Petrescu l’arbitro del match: i precedenti

ROMA - Sarà il romeno Radu Petrescu l'arbitro dell'andata play-off di Europa League di Feyenoord-Roma in programma giovedì alle 18.45 allo Stadio 'De Kuip' di Rotterdam. Petrescu ha già diretto la Roma per due volte. Il bilancio recita 1 vittoria (3-0 in Europa League contro l’HJK Helsinki del 15 settembre 2022) e 1 pareggio (ottavi di ritorno di Conference del 17 marzo 2022 contro il Vitesse). Per la partita di andata a San Siro Milan-Rennes, valevole sempre per lo spareggio di Europa League giovedì prossimo alle 21, è stato designato come direttore di gara il montenegrino Nikola Dabanovi?.