Sorteggio ottavi Europa League: teste di serie, quando e dove si terrà

Ottavi di finale Europa League: le italiane possono incontrarsi?

C'è una regola che impedisce che, almeno negli ottavi di finale di Europa League, possano giocarsi sfide tra squadre della stessa nazione.. Il format è quello convenzionale: gare di andata e ritorno. In caso di parità dopo 180 minuti su vai tempi supplementari a prescindere dalle reti fatte in casa oppure in trasferta. Nel caso di perduare della parità si batteranni i calci di rigore.