Un gol di Lukaku nella ripresa permette alla Roma di conquistare un (meritato) pareggio in terra d'Olanda nell'andata del playoff di Europa League contro il Feyenoord. I padroni erano passati in vantaggio al termine del primo tempo con in gol di testa di Paixao. Discorso qualificazione rimandato all'Olimpico. Guardate tutti gli highlights e i gol del match.