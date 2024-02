Roma-Feyenoord, arbitra Gil Manzano: i precedenti

ROMA - Sarà lo spagnolo Jesús Gil Manzano a dirigere Roma-Feyenoord, ritorno dei playoff di Europa League, in programma giovedì alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Assistenti i connazionali Diego Barbero e Ángel Nevado. Var affidato a Alejandro Hernández e Guillermo Cuadra (Avar). Quarto ufficiale Juan Martínez Munuera. Un solo precedente con i giallorossi per il fischietto spagnolo. Europa League 2019/2020 con la vittoria del Borussia Mönchengladbach per 2-1. Toccherà invece al portoghese João Pinheiro arbitrare Rennes-Milan, l'altra gara che vede impegnata una squadra italiana nel ritorno dei playoff di Europa Leagua. Il fischietto portoghese sarà coadiuvato dai due assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Al Var Tiago Martins e Helder Malheiro (Avar). Quarto uomo João António Ferreira Gonçalves.