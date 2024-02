Roma-Feyenoord, tifosi olandesi in città: provocazioni sui social. Allarme sicurezza

Roma-Feyenoord sarà uno spettacolo all’Olimpico, per il sold out da record. Sono previsti 68 mila spettatori, tutti giallorossi, perché per gli olandesi c’è il divieto di trasferta. Nonostante questo però, è scattata l’allerta in città perché qualcuno dall’Olanda è partito lo stesso: sono attesi circa 200 tifosi da Rotterdam nella Capitale. Qualcuno c’è già, come dimostrano le storie pubblicate sui social network.