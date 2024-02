Protagonista di Grey's Anatomy all'Olimpico per Roma-Feyenoord: ecco chi è

Partita da dentro o fuori allo "Stadio Olimpico", teatro del confronto tra la Roma di Daniele De Rossi e il Feyenoord di Slot, valido per il ritorno dei playoff di Europa League. Tante le personalità importanti presenti in tribuna d'onore: tra queste, anche l'attore Jesse Williams , noto per aver interpretato il Dr. Jackson Avery in Grey's Anatomy , serie della ABC.

Jesse Williams allo stadio Olimpico per Roma-Feyenoord: ecco chi è

Jesse Williams all'Olimpico di Roma per la sfida che vedrà protagonista la formazione allenata da Daniele De Rossi, chiamata ad affrontare nuovamente il Feyenoord di Slot dopo l'1-1 dell'andata. Tutto pronto per il secondo round del doppio confronto, con i giallorossi che devono vincere con un gol di scarto per staccare il pass per gli ottavi di finale della competizione continentale.

Il noto attore americano, nato a Chicago il 5 agosto 1981, è diventato grande nel 2012 con il film "The Cabin in the Woods", prima di recitare ruoli importanti in "The Butler" e "Band Aid", tra il 2013 e il 2017. Superstar con Grey's Anatomy, serie statunitense che ha fatto il giro del mondo e continua ad essere riproposta sui canali Mediaset, ha persino fornito servizi di doppiaggio per il personaggio Markus del videogioco "Detroit: Become Human", uscito nel 2018.

Jesse, figlio di madre svedese e padre afroamericano, si è laureato alla Temple University in African American Studies and Film & Media Arts. Guest star di Law & Order nel 2006, fa il suo esordio cinematografico nel 2008 con il film "4 amiche e un paio di jeans 2", dove interpreta il ruolo di Leo, che intraprende una relazione amorosa con Lena Kaligaris. Dopo aver collezionato diverse esperienze di rilievo, entra nel cast di Grey's Anatomy in occasione della sesta stagione della serie tv, con l'opzione di diventare un personaggio centrale nella stagione successiva.