Roma-Feyenoord, rigore non concesso ad El Shaarawy: tifosi furiosi sui social

Episodio dubbio all'interno dell'area di rigore del Feyenoord, con Stengs che ha calciato nettamente il piede destro di Stephan El Shaarawy. L'arbitro non ha ravvisto alcun fallo, al pari della sala Var. Proteste della panchina della Roma e di mister Daniele De Rossi, che non ha compreso la scelta di non mandare il direttore di gara all'On Field Review. Furiosi i tifosi giallorossi sui social, per un penalty che avrebbe cambiato le sorti del ritorno dei playoff di Europa League sul parziale di 1-1.