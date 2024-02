Europa League: Marsiglia agli ottavi, fuori il Galatasaray di Icardi e Mertens

Avanti il Marsiglia, il Galatasaray crolla a Praga

Debutto vincente per Jean-Louis Gasset, tecnico che ha sostituito l'esonerato Gennaro Gattuso sulla panchina del Marsiglia: dopo il 2-2 dell'andata i francesi vincono 3-1 in rimonta. Al 'Velodrome' sono gli ucraini a passare in vantaggio già al 12' con un rigore trasformato da Sudakov, al quale risponde però quasi subito Aubameyang (23') che nella ripresa (74') serve poi a Sarr l'assist del 2-1, mentre è l'ex interista Kondogbia (81') a calare il tris che vale al Marsiglia il pass per gli ottavi. Obiettivo fallito invece per il Galatasaray di Icardi e Mertens (titolare anche l'altro 'italiano' Torreira), che dopo aver vinto 3-2 a Istanbul all'andata viene battuto 4-1 a Praga dallo Sparta: subito in vantaggio i cechi con Preciado (8'), di Bardakci la pronta risposta dei turchi (16') che nella ripresa restano però in dieci per l'espulsione di Ayhan (rosso diretto al 70') e crollano così sotto i colpi di Tuci (74'), Haraslin (80') e Kuchta (90+6').

Super rimonta del Friburgo: Lens eliminato

Eliminato anche il Lens 'retrocesso' dalla Champions, rimontato e sconfitto 3-2 ai supplementari sul campo del Frigurgo dopo lo 0-0 del primo round in Francia. Gli ospiti prendono presto il largo grazie a due errori del portiere Atubolu e del difensore Gulde: su una respinta corta del primo è Pereira da Costa a insaccare al 28', mentre un intervento a vuoto del secondo spiana la strada a Wahi che si invola e poi raddoppia con un morbido tocco sotto prima dell'intervallo (45+2'). Il Lens prova a gestire il doppio vantaggio, ma dopo aver chiesto invano un rigore al 62' (per un duro intervento su Hofler non sanzionato dall'arbitro, non smentito dal Var) il Friburgo torna in partita poco dopo con Sallai che risolve una mischia di destro (69'). Nel finale entra anche Grifo ma è ancora Sallai a trovarsi al posto giusto al 92', quando sempre in mischia firma il 2-2 che porta le squadre ai supplementari. L'inerzia del match è ormai in favore del Friburgo che al 99' sorpassa con Gregoritsch: è il gol del definitivo 3-2 che spalanca ai tedeschi le porte degli ottavi.

A Benfica e Sporting basta il pari: Tolosa e Young Boys out

Gioie e dolori per le tre portoghesi impegnate nei playoff di Europa League. Fatica ma va a gli ottavi il Benfica dell'ex juventino Di Maria e dell'ex interista Joao Mario, a cui basta lo 0-0 sul campo del Tolosa dopo la vittoria per 2-1 ottenuta all'andata. Primo tempo complicato per i francesi, che perdono per infortunio Diarra (dentro Keben al 23') e Desler (sostituito da Kamanzi al 30') e rischiano grosso almeno tre volte, graziati però da Rafa Silva, Di Maria e Antonio Silva. Errori di mira che tengono vive le speranze di un Lens che nella ripresa assedia invece l'area portoghese, senza però riuscire a trovare la rete necessaria ad allungare la sfida oltre il 90': a far festa al triplice fischio finale è così il Benfica. Missione meno complicata invece quella dello Sporting, che dopo aver vinto 3-1 in Svizzera pareggia 1-1 con lo Young Boys a Lisbona e passa il turno: vantaggio dei portoghesi con Gyokeres (13'), inutile poi per gli elvetici il pareggio segnato nel finale su rigore di Ganvoula (84').

