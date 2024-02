Svilar dopo Roma-Feyenoord: "Notte incredibile, ringrazio De Rossi"

Svilar a Sky: "Notte incredibile, ringrazio De Rossi"

Così Svilar ai microfoni di Sky Sport, al termine di Roma-Feyenoord: "Notte incredibile, io non ho parole. Ho lavorato tutta la mia vita per questo, in questo stadio, mamma mia. Ogni volta che entro qui, è una cosa pazzesca. La mia freddezza? In questi momenti non sento pressione, perché la pressione è più per chi calcia, ne ho parati due, ma potevo pararne tre. Ho guardato con il mio allenatore Simone i rigoristi, sono andato tre volte nella direzione giusta. La fiducia di De Rossi si trasforma in una performance sul campo, lo ringrazio per questo".