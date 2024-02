Roma, striscione a fine gara per i tifosi del Feyenoord: cosa significava

Chi de "Il Gladiatore" ferisce de "Il Gladiatore" perisce. All'andata i tifosi del Feyenoord avevano pianificato la propria corografia citando il celebre film premio Oscar con Russel Crowe "ordinando" ai propri calciatori di "scatenare l'inferno" al loro segnale. I supporter della Roma hanno atteso con pazienza per replicare con uno striscione scritto in olandese e comparso nel cuore della Curva Sud dopo il rigore della vittoria realizzato da Zalewski .

Roma, la contro-citazione de "Il Gladiatore"

"Il gelo può far incastrare la lama" è la contro-citazione scelta per festeggiare la qualificazione con il riferimento al gelo calato sullo stadio Olimpico dopo il successo dei giallorossi, che si confermano "bestia nera" degli olandesi: terza eliminazione consecutiva per il Feyenoord dalle Coppe europee per mano della Roma.