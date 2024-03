Roma-Brighton, Olimpico di fuoco: come i romanisti si stanno preparando

ROMA - Cresce l'attesa per l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Brighton, in programma giovedì 7 marzo alle 18:45. Un appuntamento importantissimo per la squadra di De Rossi che, reduce da un cammino quasi perfetto in Serie A nelle ultime sei partite (cinque vittorie e un unico ko, quello con l'Inter capolista), potrà contare sull'apporto di uno stadio Olimpico da brividi anche in Europa: si va infatti verso il sold out per il primo round contro la squadra di De Zerbi, con oltre 60mila biglietti venduti.