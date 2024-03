Roma-Brighton: Olimpico fortino d'Europa, 50 volte sold-out in due anni

ROMA - La Roma si scalda, l’Olimpico di più. Sarà un altro giovedì di fuoco sugli spalti, dove si va avanti a colpi di sold out tra campionato ed Europa League. Il tutto esaurito non fa quasi più notizia anche se stasera andrà in archivio il 50º pienone degli ultimi due anni. Non ci sono più posti liberi da un pezzo, la vera caccia semmai è ai biglietti per la sfida contro il Brighton lassù in Inghilterra. E allora oggi i tifosi sfideranno il traffico, il meteo e un orario non comodo per sostenere Dybala e compagni dal vivo. Si attendono più di 64.000 spettatori per l’andata degli ottavi.