De Rossi e la domanda su papà Alberto: Daniele si emoziona all'Olimpico

De Rossi, che emozione: "Papà Alberto? Mi fa piacere che..."

"Cosa le ha detto mister Alberto De Rossi, suo padre?", la domanda del giornalista. "Purtroppo per te non hai la fortuna di conoscere mio padre, lui è schivo e riservato". Sottolinea De Rossi che poi aggiunge: "Mio padre lavora nel mio stesso posto e io in questi 50 giorni l'avrò visto due volte, l'ho beccato al bar e mi ha detto: 'me ne vado'. Non mi parla quasi mai di calcio, non lo faceva neppure prima, ogni tanto lo chiamo io, parliamo di risorse umane e mai di tattica. Io ho ereditato da lui la passione per questo lavoro, le idee e anche il modo di relazionarmi con la gente. Viene allo stadio e mi fa piacere che si stia godendo insieme a me questi cinquanta giorni".