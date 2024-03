De Zerbi e la battuta su De Rossi: "Menomale che è un amico..."

ROMA - Doveva essere una masterclass di tattica e gioco spettacolo il confronto tra Roma e Brighton, e in effetti lo è stato, ma a senso unico: De Rossi ha dato una lezione di calcio a De Zerbi, preparando la partita in modo perfetto e stravincendo 4-0 il primo round degli ottavi di Europa League. A fine match l'ex tecnico del Sassuolo non ha potuto trattenere i complimenti per DDR e ha sdrammatizzato con una battuta: "Vuoi sapere cosa ho detto a Daniele? Unica cosa positva è che ho perso con un amico, pensa se perdevo con uno che mi stava antipatico", ha dichiarato in conferenza stampa.