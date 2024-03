N'Dicka, niente conferenza con la Roma prima del Brighton: svelato il motivo 

Cambio di programma nella conferenza stampa della Roma in programma oggi alla vigilia della sfida contro il Brighton di De Zerbi. Accanto al tecnico De Rossi non ci sarà Evan N'Dicka ma Edoardo Bove. Nessun allarme fisico ma un'assenza dettata da motivi religiosi: il centrale ivoriano, infatti sta osservando il periodo di Ramadan che è nel pieno del suo svolgimento. Proprio nell'orario in cui è stata fissata la conferenza stampa (il via alle 19.30) il calciatore sarà impegnato nel suo momento di preghiera. Così stamattina Evan ha chiesto di essere esentato. Nessun problema invece per il suo utilizzo in partita.