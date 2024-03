Brighton, Verbruggen sfida la Roma: "Vinceremo 5-0"

Oggi la partenza della Roma per Brighton in vista del ritorno degli ottavi di Europa League . Si ripartirà sul 4-0 in favore dei giallorossi dopo il poker ottenuto all'Olimpico. Gli inglesi però non vogliono mollare, come ha dimostrato sia Roberto De Zerbi che il suo portiere Verbruggen .

Brighton-Roma, le parole di Verbruggen

Queste le sue parole ai microfoni del club: "La vittoria contro il Nottingham ci ha fatto riprendere da quello che è successo a Roma. Abbiamo utilizzato questa partita per invertire la tendenza e ottenere una grande iniezione di fiducia per giovedì. L'umore è buono, il morale è alto e la fiducia è tanta per giovedì, quindi daremo il massimo. Eravamo sottotono, ma dopo la partita dell'Olimpico era normale. Avevamo appena perso 4-0 e sappiamo cosa c'era in gioco. Ma secondo me, è stato solo per 24 ore e poi ci siamo concentrati completamente sulla partita contro il Forest. Nel ritorno non abbiamo nulla da perdere, daremo il massimo e vinceremo 5-0!”.