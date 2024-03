Maignan esce per infortunio: Milan in ansia, le condizioni

Mike Maignan costretto a lasciare il campo dopo appena 20 minuti di gioco, nel primo tempo di Slavia Praga-Milan. Infortunio per il portiere rossonero, che ha provato a continuare, prima di essere sostituito da Marco Sportiello. Pioli in ansia per le condizioni del suo estremo difensore, tolto proprio nel momento in cui la formazione ceca è rimasta in dieci uomini per l'espulsione del capitano Holes.