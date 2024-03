Marsiglia ai quarti, ma che brivido! Qualificati anche Benfica e West Ham

Forte del 4-0 dell'andata l'Olympique Marsiglia perde 3-1 il ritorno in casa del Villarreal ma centra comunque la qualificazione ai quarti di Europa League. Gli spagnoli per poco non confezionano una clamorosa rimonta: segnano tre gol con Capoue, Sorloth e Mosquera, poi però al 94' la rete dell'OM con Clauss spegne definitavmente ogni speranza.