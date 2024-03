Tabellone Europa League Roma, la possibile semifinale: date e avversaria

Europa League, il possibile avversario della Roma in semifinale

In caso di passaggio del turno, i giallorossi approderebbero per la terza volta consecutiva in una semifinale europea. I sorteggi di Nyon hanno regalato il tabellone completo della manifestazione, permettendo di conoscere in anticipo anche il nome dei possibili avversari dei giallorossi in caso di approdo in semifinale. Dybala e compagni affronterebbero una tra Bayer Lverkusen e West Ham e disputerebbero l'andata in casa e il ritorno in trasferta.

Europa League, le date delle semifinali

Le semifinali di Europa League si giocheranno in gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. La prima sfida è prevista per il 2 maggio: il 9, la gara di ritorno.