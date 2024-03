Llorente si scusa dopo il sorteggio Milan-Roma in Europa League: "Mi dispiace”

NYON (Svizzera) - Ambassador non porta pena. Fernando Llorente, ex attaccante della Juventus, ha presenziato al sorteggio di Europa League andato in scena a Nyon. La mano dell’ex attaccante spagnolo non è stata particolarmente propizia per le squadra italiane, con lo scontro fratricida tra Roma-Milan e il quarto di finale che ha accoppiato l’Atalanta al Liverpool di Jurgen Klopp.