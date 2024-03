Strepitosa Atalanta: Sporting ribaltato, Bergamo in delirio

Nella serata dell'europoker italiano che ha portato Atalanta, Milan e Roma nei quarti di finale di Europa League e la Fiorentina nei quarti di Conference League, brilla la stella della Dea che ha ribaltato lo Sporting Lisbona, firmando un'autentica impresa, all'altezza della migliore tradizione europea gasperiniana. Alla sesta partita in diciotto giorni (Milan, Inter, Bologna, Sporting, Juve, Sporting), l'allenatore si è confermato un mago del turnover, azzeccando tutte le mosse, esaltate da Lookman e Scamacca, stoccatori micidiali. Nel primo tempo, l'Atalanta aveva sfiorato per due volte il gol, dando l'impressione di passare da un momento all'altro, contro lo Sporting che si era presentato a Bergamo gravato dal fardello di una tradizione negativa: zero vittorie in 17 trasferte contro squadre italiane nelle competizioni europee, subendo gol in 16 e segnando almeno due reti soltanto in un'occasione. Senza dimenticare come la Dea fosse rimasta imbattuta in tutte e cinque le precedenti eurosfide con i portoghesi, comprese una vittoria e due pareggi in questa stagione di Europa League.