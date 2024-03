Europa League, Milan-Roma e Roma-Milan in chiaro sulla Rai: acquistati i diritti

Ci sarà una terza opzione per vedere la fase finale dell'Europa League. La Rai, infatti, ha centrato un colpo a sorpresa acquistando i diritti per mettere in onda la fase conclusiva della competizione europea. Oltre che su Sky e DAZN, quindi, sarà visibile in chiaro il derby tutto italiano fra Roma e Milan, sia l'andata che il ritorno.

La Rai potrà trasmettere una partita a turno (per questo motivo non si vedrà in chiaro Liverpool-Atalanta). Discorso a parte per la finalissima di Dublino, in programma il prossimo 22 maggio, che sarà trasmessa in chiaro solo se ci sarà un'italiana in campo.