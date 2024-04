Gasperini prima di Liverpool-Atalanta: "Klopp ha segnato un'epoca, noi..."

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio di Liverpool-Atalanta , primo round del doppio confronto valido per i quarti di finale di Europa League, Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Sky Sport per presentare il prossimo impegno della Dea. Di fronte, la squadra allenata da Jurgen Klopp , pienamente in corsa per il titolo nazionale in Premier League.

Gasperini: "Le sconfitte con Fiorentina e Juve hanno cancellato la vittoria di Napoli"

Così Gasperini alla vigilia di Liverpool-Atalanta, in programma domani ad Anfield Road alle ore 21: “Sempre un’emozione venire qui, è uno degli stadi più belli dell’Europa. L’ultima volta che siamo venuti non c’era pubblico, fu un gran peccato. Stavolta invece ci sarà, questo è il vero Anfield. Reazione? Le due sconfitte con Fiorentina e Cagliari hanno cancellato la vittoria di Napoli, arrivata solo una settimana fa. Siamo qui per riscattare innanzitutto la sconfitta maturata nei minuti finali a Cagliari, ma questa è un’altra competizione. Sarà una partita completamente diversa, con un ritmo altissimo e completamente diverso rispetto al campionato. Siamo due squadre completamente diverse rispetto ai precedenti del 2020, siamo cambiati tanto, sia noi che loro. Servirà una grande prestazione per fare bella figura. L’umore? Passi dall’alto al basso in pochi giorni, come abbiamo visto negli ultimi giorni, ma questo è il bello di giocare tante competizioni. L’importante è non esaltarsi quando si vince e non buttarsi giù quando si perde. Il Liverpool è una grande squadra, una grande possibilità per noi di misurarci con chi sono i più forti".

Gasperini su Klopp: "Le sue squadre hanno un'identità straordinaria"

Gasperini si è poi concentrato sul "collega" Klopp, prossimo all'addio ai Reds: "Klopp ha segnato veramente un’epoca. Quando siamo venuti qui e abbiamo vinto, avevano appena vinto la Champions. Loro hanno altre possibilità, noi dobbiamo cercare di rinnovarci e abbiamo bisogno di cambiare qualcosa. Le squadre di Klopp hanno un’identità straordinaria e questa è la caratteristica migliore, al di là di ciò che può cambiare da una stagione all’altra".