Milan-Roma, Smalling e Spinazzola le novità di De Rossi a San Siro

Pochi cambi rispetto alla sfida giocata sabato scorso contro la Lazio, Daniele De Rossi vuole contare sulla squadra che ha vinto il derby per cercare di trovare un risultato positivo anche a San Siro. Non cambierà l’attacco composto dal tridente di qualità con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy . Così come è confermato anche il trio di centrocampo composto da Paredes in regia, poi Cristante e Pellegrini .

Milan-Roma, due possibili novità per De Rossi

Sarà senz’altro fondamentale nel corso della sfida l’innesto di Edoardo Bove, entrato benissimo al derby e primo cambio nel corso della partita. Potrebbero esserci invece due cambi nel reparto difensivo: Smalling al posto di Llorente, autore comunque di un’ottima prestazione contro la Lazio e Spinazzola per Angeliño: come accaduto contro la Lazio (e non solo) DDR potrebbe optare per la difesa a tre e mezzo per garantire maggiore copertura. Quindi con Spinazzola più accentrato e Celik più libero di agire.