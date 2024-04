Milan-Roma, confermate le indiscrezioni sulla formazione: gioca Smalling

INVIATO A MILANO - Due cambi rispetto al derby: sono confermate le indiscrezioni della vigilia sulla formazione della Roma. Torna dunque Chris Smalling al centro della difesa, titolare per la prima volta dal 26 febbraio. Per lui si tratta dell'esordio assoluto in Europa League in questa stagione, dopo le 7 presenze accumulate in campionato. L'altra novità per la sfida di San Siro contro il Milan è Leonardo Spinazzola, che rientra a sinistra. A destra invece De Rossi non ha voluto cambiare: gioca Celik e non Karsdorp.