Lukaku e le proteste sul fuorigioco prima del gol di Mancini: cosa dice la moviola

Ha creato non pochi dubbi l'azione che ha portato al gol della Roma, nel corso del match con il Milan. I giallorossi sono passati in vantaggio al 17' con Mancini, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma è proprio ciò che è accaduto prima del corner ad aver fatto infuriare il Milan, con relativa ammonizione rimediata da Stefano Pioli per eccessive proteste.