Atalanta, Scamacca pazzo di gioia: "Doppietta al Liverpool, serata magica"

Serata straordinaria per Gianluca Scamacca che ha messo a segno una doppietta in casa del Liverpool , diventando il primo attaccante italiano a realizzare due reti ad Anfield contro i Reds. L'Atalanta mette una seria ipoteca sul passaggio del turno, in attesa del match di ritorno in programma il prossimo 18 aprile a Bergamo che si prevede tutt'altro che semplice.

Atalanta, Scamacca show. Le parole dell'attaccante

Intervistato da Sky, Scamacca ha parlato così della doppietta realizzata ad Anfield: "Quella che abbiamo vissuto è stata una notte magica. Prima della partita ci davano tutti per spacciati. Sappiamo che c'è da giocare ancora il ritorno. Ci siamo aiutati. Imprese come queste si realizzano essendo squadra. Senza l'aiuto dei miei compagni i due palloni che ho girato in rete non li avrei nemmeno strusciati. La Nazionale? Sono gol preziosi per l'Atalanta, soprattutto. Pensiamo a vincere le partite e a passare questo turno per ottenere una qualificazione prestigiosa".