Sconfitta casalinga per il Milan nel match d'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. Non sono mancate le proteste da parte dei rossoneri, nate in occasione dell'azione che ha portato al vantaggio giallorosso perché viziato, secondo il Milan, da una posizione irregolare di Lukaku .

Pioli e le polemiche sull'arbitro

Sull'argomento è intervenuto Pioli nel post partita, ai microfoni di Sky: "Mi piace più parlare di calcio, però mi è sembrato che il fuorigioco che poi ha portato al calcio d'angolo ci fosse. Poi c'è da dire che Abraham voleva colpire la palla di testa, ma poi l'ha toccata di mano".

Pioli e la prestazione del Milan

"Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Dovevamo essere più coraggiosi nelle scelte senza palla e abbiamo lasciato troppe giocate tra le linee. Loro hanno creato un paio di occasioni, ma abbiaamo preso gol su calcio d'angolo. Poi la partia l'abbiamo fatta, probabilmente non con la lucidità che avevamo ultimamente. Ci stava il pareggio. C'è un'altra partita e credo che la squadra possa sistemare le cose. La Roma? El Shaarawy a destra non ce la aspettavamo ma non è cambiato niente: Theo e Leao hanno trovarto meno spazi ma abbiamo creato più a destra. Leao, per esempio, ha favorito i calciatori della Roma perché è stato meno largo. Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta di più, più compatti. Certo dobbiamo prenderci dei rischi: la partita di là l'abbiamo fatta ma c'è mancato il guizzo".

Pioli e la gara di ritorno

"Mi aspetto tanto orgoglio e volontà, per dimostrare che siamo una grande squadra. Non sarà facile ribaltare, lo fanno solo le squadre veramente forti. Ho detto ai ragazzi che se c'è una squadra che può riuscirci, quella siamo noi".

Pioli e il parere su De Rossi

"Mi è sempre piaciuto come giocatore, è una persona retta. Quando allenavo il Chievo abbiamo anche litigato, ma mi piace come parla, come si comporta, ha appena iniziato ma ha le idee chiare e può fare un’ottima carriera".