Roma-Milan, ufficiale la designazione: chi è l'arbitro per l'Europa League

NYON (Svizzera) - L’Uefa ha scelto l'arbitro per dirigere il quarto di finale di ritorno di Europa League tra Roma e Milan in programma giovedì sera alle 21.00 allo stadio Olimpico. Sarà il polacco Szymon Marciniak ad arbitrare la prossima sfida tra giallorossi e rossoneri che vale l’accesso alle semifinali della competizione. Lo scorso anno il fischietto polacco - che ha arbitrato l’ultima finale della Coppa del Mondo tra Argentina e Francia - era stato premiato come miglior fischietto dall’Iffhs.