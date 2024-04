La frecciata di Gasperini: "Voci su Koopmeiners? Le squadre senza coppe hanno poco da fare"

Dopo il pareggio contro il Verona nell'ultima giornata di campionato, Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Liverpool , valida per i quarti di finale di Europa League . I bergamaschi potranno contare sul triplo vantaggio dopo il 3-0 di Anfield e sui propri senatori, tra cui Koopmeiners .

Atalanta, Gasperini: "Voci su Koopmeiners? Vi spiego"

Proprio sul centrocampista olandese l'allenatore ha voluto puntualizzare, in particolare sulle voci di mercato: "Sta giocando con l'Atalanta e sta giocando anche molto bene. L'Atalanta è dentro a tre competizioni, ci auguriamo di essere dentro a tutto anche nel prossimo mese. È chiaro che in questo periodo della stagione ci possono essere società meno impegnate nelle coppe e quindi si alimentano queste voci perché altre squadre hanno poco da fare. E magari si chiedono se sia giusto che l'Atalanta sia ai quarti di coppa, così vengono fuori queste cose".

"La partita più importante nella storia dell'Atalanta"

Gasperini ha poi proseguito: "È una delle partite più importanti, se non la più importante, della storia dell'Atalanta. [...] Per noi perdere è inaccettabile e in Europa League quest'anno non abbiamo mai perso: andiamo in campo come se dovessimo conquistarci la qualificazione contro una squadra da battere a ogni costo".

"Dobbiamo giocare come se..."

In conclusione: "Dobbiamo giocare come se non avessimo vinto 3-0 all'andata, sapendo di dover fare risultato e che l'avversario è battibile. Siamo contenti di giocare davanti al nostro pubblico una partita di questo valore, in uno stadio che sta prendendo la sua forma definitiva, anche se in Curva Sud non si può ancora sedere nessuno: la cornice conta".