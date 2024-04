Pioli, che frecciata a De Rossi: "Ultima spiaggia? Noi giocheremo la Champions..."

Roma-Milan, cosa ha detto Pioli?

A Pioli è stato chiesto un commento sulle parole di De Rossi in conferenza stampa, secondo cui "L'Europa League è l'ultima spiaggia per il Milan". La risposta del tecnico rossonero non è tardata ad arrivare: "Sono dichiarazioni che ho letto anche io. Sicuramente è un'ultima spiaggia per la partita di domani, l'occasione è soltanto domani per andare in semifinale di Europa League. Noi però la Champions League la giocheremo l'anno prossimo e domani daremo il massimo".