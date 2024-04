Atalanta-Liverpool diretta ore 21: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Atalanta-Liverpool, l'orario

La sfida tra Atalanta e Liverpool si disputerà oggi, giovedì 18 aprile, alle ore 21, al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Liverpool in diretta tv

La partita tra Atalanta e Liverpool sarà visibile in diretta su Dazn e sui canali Sky. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Atalanta-Liverpool in streaming

Oltre alla diretta tv, potrete seguire l'incontro Atalanta-Liverpool in streaming scaricando le app Dazn, Sky Go e Now sui vostri dispositivi mobili tv, tablet, smarpthone e pc.

La probabile formazione di Gasperini

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, Scamacca. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Bakker, Hateboer, Bonfanti, Koopmeiners, Adopo, Touré, Lookman, De Ketelaere.

Indisponibili: Scalvini, Palomino (fuori lista). Squalificati: -. Diffidati: Holm, Hien, Djimsiti, Kolasinac, De Roon, Lookman. Allenatore: Gasperini.

La probabile formazione di Klopp

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Jones, MacAllister, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Jota. A disposizione: Kelleher, Adrian, Gomez, Tsimikas, Quansah, Endo, Elliott, Gravenberch, Bajcetic, McConnell, Diaz, Nunez.

Indisponibili: Bradely, Doak, Matip, Thiago. Squalificati: -. Diffidati: -. Allenatore: Klopp.

Atalanta-Liverpool, la cronaca

Tre gol ad Anfield, altri novanta minuti a Bergamo, il sogno qualificazione a portata di mano per l'Atalanta. Tutto in una notte. Grande attesa per il ritorno dei quarti di finale contro il Liverpool di Klopp. Non sarà una gara semplice, Gasperini in conferenza ha parlato di ripartire "come fosse 0-0" per blindare la preziosa vittoria all'andata. In campionato l'Atalanta è reduce dal pari interno contro il Verona, la rincorsa Champions è l'altro obiettivo stagionale, ma adesso concentrazione massima per l'Europa e per entrare nelle prime quattro della competizione.

