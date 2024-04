Atalanta-Marsiglia: data, orario e tv della semifinale di Europa League

Atalanta-Marsiglia, data e orario delle due semifinali

La semifinale di andata si disputerà giovedì 2 maggio allo stadio Velodrome, mentre il match di ritorno si giocherà al 'Gewiss Stadium' di Bergamo giovedì 9 maggio. Entrambe le partite prenderanno il via alle ore 21.

Semifinali di Europa League: dove vederle in tv e streaming

Due partite di semifinale con una squadra italiana in campo (oltre all'Atalanta è rimasta in corsa anche la Roma che sarà opposta a Bayer Leverkusen), verranno trasmesse in diretta tv in chiaro dalla Rai e in diretta streaming gratuita su Rai Play. Come tutte le sfide di Europa League, anche le due semifinali saranno trasmesse in diretta tv per gli abbonati su Dazn e Sky Sport e in diretta streaming per abbonati su Dazn, Sky Go e Now. Le dirette testuali dei match saranno inoltre disponibili sul sito del Corriere dello Sport-Stadio.

Atalanta, il percorso in Europa League

L'Atalanta ha superato il proprio girone di Europa League da prima in classifica precedendo Sporting, Sturm Graz e Rakow. Agli ottavi di finale il sorteggio ha incredibilmente messo ancora a confronto la Dea e i biancoverdi di Lisbona: pari in Portogallo e vittoria a Bergamo. Ai quarti di finale è arrivata poi la sfida sulla carta proibitiva contro il Liverpool, ma dopo la notte magica di Anfield (0-3) gli azzurri hanno perso per 1-0 conquistando la semifinale.