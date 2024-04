BERGAMO - L’Atalanta compie l’impresa ed elimina il Liverpool di Jurgen Klopp. I nerazzurri capitalizzano al meglio il successo ottenuto nella sfida di andata ad Anfield, e pur perdendo di misura al Gewiss Stadium, si qualificano per le semifinali di Europa League. Il gol in avvio di Salah non destabilizza la formazione di Gasperini che riesce ad assorbire il colpo uscendo alla distanza.