Roma-Bayer Leverkusen 0-2 VIDEO: guarda tutti i gol e gli highlights

La Roma è uscita sconfitta nell'andata della semifinale di Europa League: allo stadio Olimpico il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso ha battutto 2-0 i giallorossi, allenati da Daniele De Rossi. Gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Appuntamento al match di ritorno, in programma giovedì 9 maggio alle 21, per decidere chi sarà la squadra a qualificarsi alla finale che si giocherà il prossimo 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino. Nell'altra semifinale 1-1 tra Marisglia e Atalanta per effetto delle reti di Scamacca all'11 e Mbemba al 20'.