Bayer Leverkusen-Roma, ecco l'arbitro della semifinale di Europa League

Sarà Danny Makkelie a dirigere il match tra Bayer Leverkusen e Roma, in programma giovedì con fischio d'inizio fissato alle ore 21. La sfida è valida per la semifinale di ritorno di Europa League, dopo il 2-0 maturato allo Stadio Olimpico in favore della squadra tedesca. Makkelie sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries mentre il quarto ufficiale sarà Serdar Gözübüyük. Rob Dieperink sarà il VAR e l'AVAR sarà Pol van Boekel.