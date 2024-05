Atalanta-Marsiglia diretta: segui LIVE la semifinale di Europa League

BERGAMO - L’Atalanta si gioca la finale di Europa League contro il Marsiglia. In scena il ritorno dopo l’1-1 dell’andata al Velodrome con i gol di Scamacca e Mbemba. In palio c’è l’ultimo atto della competizione da giocare a Dublino. Gasperini ha caricato l’ambiente alla vigilia: “Per noi è il match più importante di sempre”. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Atalanta-Marsiglia, tabellino e statistiche

21:00

1' - Ci siamo, iniziata Atalanta-Marsiglia 0-0

Inizia il match al Gewiss Stadium. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano. Primo pallone per la squadra francese.

20:54

Le parole di Percassi

"Sono emozioni talmente forti quelle che viviamo che la stanchezza va via velocemente. È fantastico giocarsi qualcosa ogni tre giorni, significa che stiamo dentro a tutto. Ogni partita ha un peso specifico a parte". Così Percassi, ad dell'Atalanta, ai microfoni di Sky Sport.

20:31

Il momento di Koopmeiners

Con l’assist fornito a Gianluca Scamacca nel match di andata Teun Koopmeiners ha toccato quota due assist in ciascuna delle ultime tre edizioni dell’Europa League a cui ha preso parte (2020/21, 2021/22 e 2023/24) – nel periodo (dal 2020/21) solamente Florian Wirtz (quattro) ha servito più di un passaggio vincente in più edizioni del torneo rispetto all’olandese (tre, appunto).

20:15

Il momento di Scamacca

Gianluca Scamacca ha segnato cinque dei sette gol dell'Atalanta nella fase a eliminazione diretta di questa Europa League: nessun giocatore ne ha segnati di più nel 2023-24 (cinque anche l’avversario di giornata Pierre-Emerick Aubameyang); l'ultimo giocatore a contare più marcature nei turni a eliminazione diretta della competizione è stato James Tavernier dei Rangers nel 2021-22 (sette).

20:01

I numeri dell'Atalanta in Europa

L'Atalanta ha perso solo due delle 17 partite casalinghe disputate in Coppa UEFA/Europa League (10V, 5N), perdendo tuttavua l’ultima per 1-0 al Gewiss Stadium contro il Liverpool. In queste 17 sfide i bergamaschi hanno subito solo 11 gol, mantenendo otto volte la porta inviolata.

19:54

Marsiglia, la formazione ufficiale

MARSIGLIA (4-3-3) - Pau Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi, Merlin; Clauss, Veretout, Kondogbia; Ndiaye, Aubameyang, Harit. All. Gasset.

19:52

Atalanta, la formazione ufficiale

ATALANTA (3-4-3) - Musso; De Roon, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Gasperini.

19:48

La carica di Gasperini

"Quello che si avverte è straordinario, la trepidazione e l'attesa sono incredibili. Per quanto mi riguarda questa è una carica in più, a maggior ragione quando si arriva a questi appuntamenti ci si deve presentare al meglio delle proprie possibilità". Queste le parole di Gasperini alla vigilia del match contro il Marsiglia. Una partita che vale un pezzo di storia.

19:33

Il Marsiglia e le squadre italiane

Il Marsiglia non ha vinto nessuna delle ultime otto partite affrontate in una competizione europea contro squadre italiane, pareggiando tutte le ultime tre (5P); inoltre, l'OM ha vinto in generale solo una delle sue 11 trasferte in Italia (5N, 5P), un 1-0 all’Inter nei quarti di finale della Coppa UEFA 2003-2004.

19:18

L'Atalanta sogna la finale: il dato

L'Atalanta punta a raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta nella sua storia e diventerebbe la prima squadra a raggiungere la sua prima finale in questo particolare torneo da quando il Dnipro ha giocato la finale di Europa League del 2015. Il Marsiglia, invece, potrebbe raggiungere la finale di una competizione europea per la prima volta dall’Europa League del 2018, quando perse 3-0 contro l'Atlético Madrid.

19:00

Atalanta-Marsiglia, si gioca alle 21

Ci siamo, alle 21 al Gewiss Stadium il fischio d'inizio della semifinale di ritorno tra Atalanta e Marsiglia. Si riparte dall'1-1. Tutto è aperto.

Bergamo - Gewiss Stadium