Il Bayer provoca, Frimpong prende in giro la panchina della Roma dopo il gol: è rissa

Il Bayer Leverkusen è in finale di Europa League dopo il sofferto 2-2 casalingo in rimonta contro la Roma. Se vincere è una questione di stile, è da stigmatizzare l'atteggiamento di Frimpong. Il cursore di fascia dei tedeschi ha iniziato la sua partita non calciando in fallo laterale un pallone mentre Spinazzola era a terra, nonostante l'invito del suo allenatore Xabi Alonso. Ha così scatenato una rissa. Poi, ha concluso la sua serata da protagonista in negativo dopo la fine della partita.